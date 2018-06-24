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Фекир может перейти в Реал, – президент Лиона

23 июня 20:46 123 Читати українською
Фекир может перейти в Реал, – президент Лиона
Набиль Фекир

Полузащитник Лиона и сборной Франции Набиль Фекир не смог перейти в Ливерпуль, но заинтересовал Реал. Об этом рассказал президент "ткачей" Жан-Мишель Ола.

"Набиль находился в шаге от трансфера в Ливерпуль, я согласился на этот переход. Но трансфер не состоялся, потому что все это занимало очень много времени. Фекир – особенный игрок.

После срыва сделки с Ливерпулем много клубов проявило к нему интерес, не только мадридский Реал со своим новым тренером. Все возможно, но мы хотим, чтобы Набиль остался. Но если он захочет уйти, мы постараемся и найдем самый большой клуб", – цитирует Ола Goal.com.

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Напомним, Фекир должен был перейти в Ливерпуль, однако трансфер сорвался из-за провального медосмотра.

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