Фекир может оказаться в Челси, – France Football

Лидер Лиона Набиль Фекир, которого ранее забраковал Ливерпуль, может перейти в Челси.

Челси интересуется услугами Набиля Фекира, сообщает France Football.

Лион хочет продлить контракт с Фекиром

По информации портала, "синие" готовы закрыть сделку в течение нескольких дней, оставшихся до закрытия трансферного окна.

Также ранее сообщалось, что интерес к футболисту восстановил Ливерпуль, который забраковал его на медосмотре.

Действующий контракт француза с Лионом завершается в 2020 году. В сезоне 2017/18 Фекир в Лиге 1 провел 30 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 8 результативных передач.