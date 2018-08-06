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Фекир может оказаться в Челси, – France Football

19:18 77 Читати українською
Фекир может оказаться в Челси, – France Football
Набіль Фекір / Фото: соцсети

Лидер Лиона Набиль Фекир, которого ранее забраковал Ливерпуль, может перейти в Челси.

Челси интересуется услугами Набиля Фекира, сообщает France Football.

Лион хочет продлить контракт с Фекиром

По информации портала, "синие" готовы закрыть сделку в течение нескольких дней, оставшихся до закрытия трансферного окна.

Также ранее сообщалось, что интерес к футболисту восстановил Ливерпуль, который забраковал его на медосмотре.

Действующий контракт француза с Лионом завершается в 2020 году. В сезоне 2017/18 Фекир в Лиге 1 провел 30 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 8 результативных передач.

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Челси Челси Англия Ливерпуль Ливерпуль Трансферы Лион Лион Набиль Фекир Набиль Фекир
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