Реал в эпическом триллере сыграл вничью с Реал Сосьедадом (4:4) и пробился в финал Кубка Короля. Видео голов и обзор матча – на "Футбол 24".

Уже на 16-й минуте Барренечеа открыл счет, пробив между ног Лунину после передачи Марина. На 30-й минуте Эндрик восстановил равновесие, но на старте второго тайма Кубо заставил Алабу срезать мяч в ворота – и снова между ног украинца. Впоследствии тот же Кубо ассистировал Оярсабалю, удар которого после рикошета от Алабы стал недосягаемым для Лунина.

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Реал сократил отставание, а через мгновение и быстро сравнял. Однако Сосьедад забил еще раз и перевел игру в овертайм. Дополнительное время осталось за мадридцами – Рюдигер решил судьбу дуэли, выведя команду Анчелотти в финал.

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