Фейл защитника перечеркнул камбэк: видеообзор матча Фейеноорд – Марсель – 3:2
08:32 - Читати українською
Фейеноорд одолел Марсель в первом полуфинале Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
18’ Сириль Дессер
20’ Луис Синистерра
46’ Сириль Дессер
Бамба Дьенг 28’
Сантос Жерсон 40’
18’ Сириль Дессер
20’ Луис Синистерра
28’ Бамба Дьенг
40’ Сантос Жерсон
46’ Сириль Дессер
Хозяева усилиями Дессера и Синистерры вели в счете уже на 20-й минуте. "Олимпийцы" собрались и до перерыва оформили красивый камбэк, сравнив счет.
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Но все их старания испортил фейл защитника уже на 10-й секунде второго тайма, в результате чего Дессер в свой актив записал дубль. Ответный матч между Марселем и Фейеноордом состоится 5 мая.
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