Фейеноорд одолел Марсель в первом полуфинале Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Хозяева усилиями Дессера и Синистерры вели в счете уже на 20-й минуте. "Олимпийцы" собрались и до перерыва оформили красивый камбэк, сравнив счет.

Лестер расписал ничью с Ромой в полуфинале Лиги конференций, Фейеноорд перестрелял Марсель в битве с пятью голами