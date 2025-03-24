Фейл Роналду с пенальти и дубль экс-неудачника Барсы в видеообзоре матча Португалия – Дания – 5:2
Сборная Португалии смогла дожать в овертайме Данию и пройти в полуфинал Лиги наций. Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".
Подопечные Роберто Мартинеса отыгралась после поражения на выезде против Дании (0:1), переведя матч в экстратайм, а затем дожали соперника в родных стенах.
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Уже на первых минутах хозяева получили пенальти и могли сравнивать счет, но Роналду не смог переиграть Шмейхеля с отметки. Датчане достойно оборонялись целый тайм, но перед перерывом мяч таки залетел в ворота гостей после срезки Андерсена.
После перерыва Дания дважды отыгрывалась, а Роналду исправил свою ошибку, забив с игры. Казалось, что скандинавы могут устоять, но экс-игрок Барселоны Тринкау был другого мнения. Сначала он сделал счет 3:2 и перевел игру в дополнительное время. А затем отличился и там. Довершил разгром Гонсалу Рамуш, который заменил Роналду в концовке основного времени.
Теперь Португалию в полуфинале Лиги наций ждет Германия. Полуфиналы и финал турнира пройдут уже в июле.
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