Несколько поддельных профилей президента Баварии Герберта Хайнера грабили людей, обещая решить их все финансовые проблемы.

Президент Баварии написал заявление в полицию по поводу фейковых аккаунтов в Facebook от своего имени. Поддельные профили Хайнера выманивали у людей деньги, предлагая решить все их финансовые проблемы посредством перечисления 20 000 евро. Об этом информирует Bild.

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Одна из жертв рассказала, что заподозрила неладное, когда фейковый Хайнер попросил оплатить 306 евро для перевода вышеназванной суммы.

В Баварии подтвердили, что аккаунтами владели мошенники. Президент мюнхенского клуба написал заявление в полицию и планирует подать в суд на человека, который занимался подобными гнусными делами.

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