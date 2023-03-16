Шахтер поборется с Фейенордом за право сыграть в четвертьфинале Лиги Европы 2022/23. Анонс и прогноз на решающий матч читайте на "Футбол 24".

Перед началом сезона мало кто верил, что Шахтер хотя бы из группы в Лигу чемпионов выйдет. Сейчас же на дворе середина марта, а "горняки" борются за четвертьфинал Лиги Европы – и это уже большая победа. Не только для дончан, но и для всей Украины, ведь благодаря успехам подопечных Игоря Йовичевича весной удалось сохранить две команды УПЛ в ЛЧ.

"Шахтеру немного не повезло": экс-тренер Фейеноорда верит в команду Йовичевича в ответном матче Лиги Европы

Казалось, что уже в первом матче против Фейенорда сказочка завершится, ведь нидерландцы очень мощные. Они лидируют в Эредивизи, а последнее поражение роттердамцев датируется аж 27 октября. Коллектив демонстрирует настолько крутой футбол, что тренером Арне Слоттом заинтересовались в АПЛ. Главными достоинствами нидерландцев являются интенсивный прессинг и крепкая оборона – только Твенте пропустил меньше голов.

К тому же, перед варшавской встречей Шахтер потерял двух основных латералей, а Матвиенко вернулся в старт, только выздоровев после болезни. Все указывало на отсутствие шансов в 1/8 финала – впрочем, дончане дали бой, забрав ничью! Она может показаться случайной, учитывая статистику ударов (21:5 в пользу Фейенорда), но на самом деле не все было так однобоко.

В первом тайме подопечные Игоря Йовичевича не боялись встречать роттердамцев высоко и пытались вести контригру. Да, получалось слабенько (можно сказать, что вообще не получалось) – Фейенорд редко терял мяч, но все же держался на дистанции. Кроме того, "горняки" довольно качественно оборонялись, сохраняя компактность и выигрывая подборы.

До перерыва у команды Арне Слотта даже моментов особых не было, а вот Шахтер мог и забить со стандарта (в итоге и забил после перерыва). Во втором тайме картина изменилась – "горняки" сели на свою треть, а нидерландцы стали работать на чужой половине всем составом, включая обоих центрбеков. Фейенорд создал достаточно моментов и заслуженно сравнял счет, хотя общее впечатление от роттердамцев казалось обнадеживающим. Соперник оказался не так уж и страшен, каким его рисовали до первой встречи.

К ответному матчу "оранжево-черные" подходят сильнее в кадровом плане. В старт возвращаются Михайличенко и Конопля – а значит Шахтер снова сможет вернуться к фирменной схеме прессинга и выхода в позиционную атаку. Правда, в этом есть и опасность, ведь активное привлечение фулбеков к атаке открывает зоны на флангах для контрвыпадов Фейенорда. В первой встрече этого не было – и роттердамцы провалили первый тайм.

Существует подозрение, что на Де Кёйпе таки придется забивать. Как сказал Йовичевич, там будет ад – подопечные Арне Слотта не проиграли ни одного матча в родных стенах и лишь раз завершили без забитых мячей. Дома они сдержали Аякс и ПСВ, а на выходных команда переиграла Волендам (борца за выживание). Хозяева держали мяч 77% времени и провели 25 ударов.

Но забили только дважды, причем победный гол случился на последних минутах (и то был автогол). Перед этим у роттердамцев были два матча с середняками, в которых удалось забить только в конце встречи – и всего только раз. В Варшаве произошла аналогичная ситуация, что говорит не только о волевых качествах Фейеноорда, но и о трудностях с конвертацией моментов в голы.

Проблема в том, что у Шахтера в еврокубках моментов в принципе мало. Сыграть в атаке убедительно удалось только в первом поединке против Ренна, когда "горняки" отличились аж дважды – а вот дальше все было печально. Какой бы грамотной ни была структура игры дончан, но статистика навевает грусть.

Во Франции и против Фейенорда подопечные Игоря Йовичевича провели всего 12 ударов, из которых только 6 прошли из пределов штрафной – и только 3 не стали следствием стандартов. Хотя соперники часто ошибались. Суммарно дончане наиграли на 0,71 ожидаемый гол против 4,49 xG у нидерландцев и французов (из 44-х выстрелов). Конкретно же Фейенорд по показателю ожидаемой остроты (то есть, без ударов) наиграл в Варшаве на 3:0.

Но не стоит думать, что шансов нет. Статистика говорит лишь о том, что Шахтер является самым слабым участником плей-офф – а кто с этим спорил? Никто и не говорил, что "горняки" должны здесь доминировать.

Тем не менее, команда Игоря Йовичевича имеет отработанную и довольно эффективную структуру игры, умеет адаптироваться под более сильного соперника и демонстрирует чрезвычайные волевые качества. Эти факторы в футболе значат не меньше, чем стрелочки на тактической доске.

Наиболее важно, что Шахтер демонстрирует стабильное умение выжимать максимум из минимума шансов. Фулхэм и Днепр когда-то таким образом до финала ЛЕ дошли. Да, во многом "оранжево-черным" фартит – но когда фартит на протяжении всего сезона, то это уже не просто улыбка Фортуны.

Футбол часто требует умения перетерпеть и реализовать один момент. С этим у подопечных Игоря Йовичевича все в порядке,

Кадровая ситуация

Шахтер прилетел в Роттердам в оптимальном составе. В лазарете остается только Корниенко, но к этому все уже привыкли. Кроме того, до конца сезона вылетел Ризнык, но он еще даже не дебютировал за "горняков".

Серьезные вопросы остаются относительно участия Шведа. Он восстановился от повреждения и выходил на замену в матчах против Фейенорда и Кривбасса, а криворожанам даже забил гол – впрочем, во время празднования хавбек схватился за участок паха, который и был проблемным. Да и до гола Марьян постоянно держался за приводящую мышцу.

Тем не менее, он тренировался в общей группе и попал в заявку – провести на поле хотя бы тайм Швед, вероятно, сможет.

Фейенорду, как и в первой встрече, не помогут травмированный голкипер Бейлов и опорник Тимбер. Эти футболисты были основным для Арне Слотта. Возможно, именно их отсутствие помогло Шахтеру зацепиться за ничью в Варшаве.

Ориентировочные составы на матч Фейенорд – Шахтер

Фейенорд: Велленройтер – Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман – Кёкчю, Виффер, Дилросун – Джаханбахш, Химинес, Идрисси

Шахтер: Трубин – Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Михайличнеко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Крыськив, Судаков – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Будем объективными – Фейенорд намного сильнее Шахтера по всем параметрам. В адской атмосфере Де Кёйпа роттердамцы будут давить особенно активно. Для "горняков" важно выдержать стартовый отрезок и не потерять концентрацию после перерыва. Если это удастся, то за четвертьфинал можно побороться.

На самом деле шансы дончан не такие уж и ужасные. Подопечные Арне Слотта в последнее время довольно натужно забивают голы, а пропускают регулярно – за 10 предыдущих поединков они только два раза завершили игру "всухую". Неймеген отгрузил в их ворота аж четыре мяча, и даже Волендам (три очка от зоны вылета) смог отличиться на выезде.

Как правило, проблемы в данном аспекте связаны с уязвимостями Фейенорда к контратакам. Даже Шахтер получал кучу возможностей, чтобы наказать нидерландцев за большие открытые зоны – но Зубков, Судаков, Топалов и Ко плохо пользовались предоставленными шансами. Если "горняки" проведут работу над ошибками, то есть смысл надеяться на гол в воротах Велленройтера.

Вот только не верится, что дончане обойдутся без пропущенных мячей. Хотя бы один Фейенорд затолкает. Нашей команде будет чрезвычайно трудно на Де Кёйпе – впрочем, учитывая все вышеупомянутые факты, мы рискнем поставить на овертаймы и пенальти. Шахтер может это сделать, хотя без улыбки Фортуны здесь не обойтись. До сих пор она нам не изменяла.

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