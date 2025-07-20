Фейенорд на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Гонсало Борхесом – до лета 2029 года. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Еще 1 млн евро "драконы" могут получить в качестве бонуса. Порту также получит 15% от любой будущей продажи.

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Борхес прибыл на Де Кейп на персональном вертолете роттердамского клуба, где его представили в качестве усиления вместе со Стейном, Валенте и Диарра.

24-летний португалец является воспитанником Бенфики, но в 14 лет перебрался в Порту. За основную команду "драконов" он провел 88 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 10 голевых передач.