Нидерландский полузащитник Фейеноорда Матс Виффер стал игроком Брайтона, сообщает официальный сайт "чаек".

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24-летний хавбек подписал контракт с командой Фабиана Хюрцелера до 30 июня 2029 года.

По информации Transfermarkt переход обошелся представителю АПЛ в 30 млн евро (плюс бонусы), что автоматически делает Виффера самой дорогой продажей в истории Фейеноорда (прошлый рекорд принадлежал Оркуну Кёкчю, который летом прошлого года перешел в Бенфику за 25 млн).

Теперь путь для полузащитника Динамо Владимира Бражка открыт – ранее отмечалось, что именно украинца Фейеноорд хочет подписать на замену Вифферу.

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