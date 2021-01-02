Опытный нападающий будет выступать за "Гордость Юга", сообщает официальный сайт клуба.

"Жертва" Динамо станет новым главным тренером Фейеноорда в следующем сезоне

Пока Пратто арендован Фейенордом до конца сезона. За роттердамцев он будет выступать под 24-м номером. Для ветерана это не первая попытка проявить себя в Европе. Ранее Пратто защищал цвета норвежского Люна и Дженоа, однако каждый раз возвращался за океан.

На родине он выступал за Тигре, Бока Хуниорс, Унион Санта-Фе, Велес Сарсфилд, а также поиграл за чилийский Универсидад Католика и бразильские Атлетико Минейро и Сан-Паулу. Также в активе форварда 5 поединков (2 гола) за сборную Аргентины.

В сезоне-2020 Лукас Пратто провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.

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