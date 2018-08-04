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Фейеноорд в серии пенальти победил ПСВ и выиграл Суперкубок Нидерландов

22:36 23 Читати українською
Фейеноорд в серии пенальти победил ПСВ и выиграл Суперкубок Нидерландов
Фейеноорд празднует победу в Суперкубке Нидерландов

Роттердамский Фейеноорд триумфовал в серии пенальти против ПСВ и стал обладателем Суперкубка страны.

В основное время поединка Фейенорд и ПСВ выявить сильнейшего не смогли. Судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти. В футбольной лотереи повезло больше подопечным Джованни ван Бронкхорста.

Фейеноорд в серии пенальти победил ПСВ и выиграл Суперкубок Нидерландов

В итоге Фейеноорд победил ПСВ в серии пенальти со счетом 6:5 и второй раз подряд выиграл Суперкубок Нидерландов.

ПСВ: Зут, Виргевер, Дюмфрис, Тасенде, Шваб, Хендрикс, Росарио, Перейро, Бергвейн (Жуниор 83), Люк де Йонг, Маллен (Лосано 59).

Фейеноорд: Бейло, ван дер Хейден, Юсте (Ниувкоп 85), Вердонк, Боттежин, Вильена, классе, Торнстром (Амрабат 62), Бергейс, Ван Перси (Вента 84).

Суперкубок Нидерландов-2018.

ПСВ – Фейеноорд 0:0 (5:6 после серии пенальти).

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ПСВ ПСВ Фейеноорд Фейеноорд Нидерланды
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