Фейеноорд принимает Шахтер в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Фейеноорд – Шахтер стартует в 19:45 по киевскому времени. Роттердамцы в первом матче владели ощутимым преимуществом, но дончане сумели свести игру к ничьей. Сегодня команда Игора Йовичевича будет сильнее, ведь в состав вернулись три основных защитника, отбывших дисквалификацию. Жертвой этого процесса стал герой встречи в Варшаве. Речь идет о Ярославе Ракицком, который забил курьезный гол.

Фейеноорд – Шахтер: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Смотреть матч Фейеноорд – Шахтер на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 19:40. Сервис является официальным транслятором еврокубков на территории Украины в сезоне 2022/23. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Футбол 24.

Стартовые составы команд:

Фейеноорд: Велленройтер – Гертрейда, Ганцко, Траунер, Лопес – Кокчю, Виффер, Шимански – Джаханбахш, Химинес, Идрисси

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Крыськив, Судаков – Траоре