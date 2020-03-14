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Фехервар с Петряком неожиданно потерял очки в матче с драматической развязкой

22:37 36 Читати українською
Фехервар с Петряком неожиданно потерял очки в матче с драматической развязкой
Фехервар потерял очки / ФК Фехервар

В 25 туре чемпионата Венгрии Фехервар неожиданно потерял очки в матче с Диошдьёром.

Чемпионат Венгрии, 25 тур

Фехервар – Диошдьёр – 1:1

Гол: Него, 87 – Табакович, 90+1

Удаление: Бамгбой (Фех)

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Команда нашего Ивана Петряка потерпела неудачу в матче против Диошдьёра, за который вытступает Сергей Шестаков. Оба украинца вышли в стартовом составе. Шестаков отыграл весь матч, а Петряка заменили на 90 минуте.

Как и ожидалось, хозяева больше атаковали и чаще создавали голевые моменты – они нанесли 10 ударов в створ ворот соперника, выполнили 8 угловых и около 60% игрового времени владели мячом. Но до 87 минуты все атакующие порывы Фехервара разбивала крепкая оборона гостей. Французский защитник Лоик Него вывел Фехервар вперед и, казалось, обеспечил необходимый результат. Но в компенсированное время Диошдьёр отыгрался – спасительный гол в активе Табаковича.

Это поражение Фехервара позволяет Ференцварошу комфортно чувствовать себя на вершине турнирной таблицы чемпионата Венгрии. Фради опережают своего основного преследователя на 4 очка и имеют две игры в запасе.

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Теги
Мир Украинцы за рубежом Диошдьёр Диошдьёр Сергей Шестаков Сергей Шестаков Венгрия Иван Петряк Иван Петряк Фехервар Фехервар
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