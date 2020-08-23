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Фехервар с Петряк спасся на последних минутах и обогнал Ференцварош Реброва

00:25 - Читати українською
Фехервар с Петряк спасся на последних минутах и обогнал Ференцварош Реброва
Иван Петряк / фото ФК Фехервар

Фехервар в компенсированное время спас ничью в матче 2-го тура чемпионата Венгрии против Пакша. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии 2020/21, 3-й тур

Фехервар – Пакш – 1:1

Голы: Ходжич, 90+3 – Селпал, 80

Первый тайм прошел без голов, и во второй половине команды долго не могли забить несмотря на преимущество Фехервара. Однако, именно Пакш вышел вперед благодаря голу Селпала на 80 минуте. Но Фехервар спасся уже в компенсированное время благодаря голу Ходжич. Отметим, что Петряк появился на поле на 75 минуте.

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Таким образом, Фехервар набрал 2 очка и поднялся на пятое место, обогнав Ференцварош Реброва (матч подопечных украинского наставника перенесен – прим. "Футбол 24"). Пакш с 1 пунктом расположился на 8 строчке.

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Теги
Мир Иван Иван Петряк Пакш Пакш Фехервар Фехервар Венгрия Украинцы за рубежом
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