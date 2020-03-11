Фехервар Петряка пробился в полуфинал Кубка Венгрии – украинец приложился к двум голам

Залаэгерсег на выезде крупно уступил Фехервару. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Венгрии, 1/4 финала, ответный матч

Фехервар – Залаэгерсег – 5:0 (первый матч – 0:2)

Голы: Ходжич, 7, 61, Бамгбойе, 26, Ури, 28, Николич, 89

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Фехервар нашего Ивана Петряка на своем поле принимал Залаэгерсег. Первый матч закончился поражением хозяев в два мяча, поэтому команде украинца необходимо было демонстрировать чудеса мастерства, чтобы одолеть соперника. "Види" даже перевыполнили план, забив в ворота гостей пять безответных голов.

Наш полузащитник появился на поле в стартовом составе и, проведя на поле весь матч, принял участие в двух голевых комбинациях своей команды. Как следствие, 5:2 и Фехервар уверенно вышел в полуфинал турнира.

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