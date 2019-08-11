Фехервар Петряк переиграл Академию Пушкаша, Гонвед с Кулачем уступил Пакшу

Завершились матчи 2-го тура чемпионата Венгрии.

Чемпионат Венгрии 2019/20, 2 тур

Дебрецен – Кишварда – 4:1

Голы: Шатмари, 13, Варга, 26, Гарба, 62, Павкович, 90+4 – Грозав, 27

Пакш – Гонвед – 3:1

Голы: Ремили, 35, Хан, 45+1, 63 – Мутари, 76

Удаление: Батик, 87

Академия Пушкаша – Фехервар – 0:2

Голы: Хусти, 48, (пен.), Футач, 80

Дебрецен дома разгромил Кишварду. Счет открыл Шатмари на 13-ой минуте, а Варга удвоил преимущество Дебрецена. Грозава сразу же забил в ответ, однако во втором тайме Гарба и Павкович установили окончательный счет. Отметим, что в составе Дебрецена в воротах вышел украинский голкипер Александр Надь, а за Кишварду сыграли Антон Кравченко и Богдан Мельник.

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Пакш в большинстве обыграл Гонвед. Ремили открыл счет в матче, а перед самым перерывом Хан удвоил преимущество. Во второй половине Хан оформил дубль, а Гонвед сумел ответить голом престижа в исполнении Мутари. Под занавес матча Батик оставил гостей в меньшинстве. Добавим, что Владислав Кулач провел 58 минут на поле, но результативными действиями не отметился.

Фехервар на выезде переиграл Акакдемия Пушкаша. Во втором тайме Хусте ударом с пенальти открыл счет в матче, а Футач на 80-ой минуте удвоил преимущество гостей. Петряк появился на поле на семьдесят девятой минуте, но не смог отличиться забитыми голами.

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