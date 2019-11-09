Фехервар переиграл Капошвар благодаря голу Петряка, Кишварда с двумя украинцами в составе расписала ничью с Пакшем

Состоялись очередные матчи чемпионата Венгрии, в которых не обошлось без украинского следа.
Чемпионат Венгрии 2019/20, 12-й тур
Залаегерсег – Мезекевешд – 1:1
Голы: Бобаль, 60 – Зивзивадзе 40
Удаление: Фаркаш, 81 (М.)
Нереализованные пенальти: Бабат, 47, Рада, 83 (оба – С.)
Капошвар – Фехервар – 0:2
Голы: Петряк, 3 (пен.), Футач, 51
Удаление: Погачич, 22
Пакш – Кишварда – 1:1
Голы: Сабо, 90+1 – Лукас, 88
Удаление: Рарр, 86
Пушкаш Академи – Уйпешт – 1:3
Голы: Генте, 34 – Оново, 31 Фецешин, 45+1, 81
Фехервар в гостях переиграл Капошвар. Счет уже на 3 минуте открыл Петряк, реализовав пенальти. Удаление Погачича облегчило задачу Фехервару. Во втором тайме Футач поставил точку в матче.
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Залаегерсег и Мезеквешд не смогли выявить сильнейшего в составе, на гол Зивзивадзе результативно ответил Бобаль. Украинцы в составе обеих команд (Голодюк в Залаэгерсеге и Вайда в Мезеквешде) появились на поле на замену и не повлияли на результат. А вот Кравченко и Мельник помогли Кишварде добыть ничью в игре с Пакшем. Голы были забиты на последних минутах: на гол Лукаса результативно ответил Сабо.
Таким образом, Фехервар продолжает возглавлять турнинрну таблицу чемпионата с 26 очками в активе, Мезекевешд с 24 пунктами расположился на 2 строчке, на 1 пункт опережая Ференцварош.
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