Фехервар переиграл Капошвар благодаря голу Петряка, Кишварда с двумя украинцами в составе расписала ничью с Пакшем

Состоялись очередные матчи чемпионата Венгрии, в которых не обошлось без украинского следа.

Чемпионат Венгрии 2019/20, 12-й тур

Залаегерсег – Мезекевешд – 1:1

Голы: Бобаль, 60 – Зивзивадзе 40

Удаление: Фаркаш, 81 (М.)

Нереализованные пенальти: Бабат, 47, Рада, 83 (оба – С.)

Капошвар – Фехервар – 0:2

Голы: Петряк, 3 (пен.), Футач, 51

Удаление: Погачич, 22

Пакш – Кишварда – 1:1

Голы: Сабо, 90+1 – Лукас, 88

Удаление: Рарр, 86

Пушкаш Академи – Уйпешт – 1:3

Голы: Генте, 34 – Оново, 31 Фецешин, 45+1, 81

Фехервар в гостях переиграл Капошвар. Счет уже на 3 минуте открыл Петряк, реализовав пенальти. Удаление Погачича облегчило задачу Фехервару. Во втором тайме Футач поставил точку в матче.

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Залаегерсег и Мезеквешд не смогли выявить сильнейшего в составе, на гол Зивзивадзе результативно ответил Бобаль. Украинцы в составе обеих команд (Голодюк в Залаэгерсеге и Вайда в Мезеквешде) появились на поле на замену и не повлияли на результат. А вот Кравченко и Мельник помогли Кишварде добыть ничью в игре с Пакшем. Голы были забиты на последних минутах: на гол Лукаса результативно ответил Сабо.

Таким образом, Фехервар продолжает возглавлять турнинрну таблицу чемпионата с 26 очками в активе, Мезекевешд с 24 пунктами расположился на 2 строчке, на 1 пункт опережая Ференцварош.

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