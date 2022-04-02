В чемпионате Венгрии сошлись между собой Фехервар и Кишварда. В поединке приняли участие наши земляки.

Чемпионат Венгрии 2021/22, 26-й тур

Фехервар – Кишварда – 5:3

Голы: Николич, 15, 85 (пен), Бамгбое, 18, Жюль, 59, Кодро, 80 – Бумба, 8, Навратил, 10, Цамай, 12

Удаление: Кравченко (вторая желтая, Кишварда)

С первых минут поединок начинали два из трех украинцев Кишварды – Кравченко и Мельник, а Одинцов просидел весь матч в запасе. В составе соперника тоже были земляки – Макаренко, Петряк и Шабанов начинали на скамейке.

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Старт показался невероятным. Кишварда забила трижды уже к 12 минуте, а к 18-й успела еще и пропустить два гола. После перерыва наставник Фехервара выпустил украинцев и команда поразила ворота еще трижды, хотя наши соотечественники результативными действиями не отличались.

С отрицательной стороны запомнился Кравченко. На 68-й минуте Антон получил первую желтую, а за несколько минут до финального свистка – еще и вторую.

Победа позволила Фехервару набрать 35 очков и расположиться на 6 строчке. Кишварда с 45 зачетными баллами осталась третьей.

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