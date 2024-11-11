Феерия Трубина и Ко в видеообзоре матча Бенфика – Порту – 4:1
В поединке 11-го тура чемпионата Португалии Порту на выезде уступил Бенфике (1:4). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
Чемпионат Португалии 2024/25, 11-й тур
Бенфика – Порту – 4:1
Голы: Каррерас, 30, Ди Мария, 56, 82, (пен.), Павлидис, 61 – Омородион, 44
Бенфика в португальском Класико разбила Порту – Трубин пропустил от форварда сборной Испании из-за ляпа чемпиона мира
На 17-й минуте Трубин спас Бенфику, выбежав на перерез сопернику, выходившему один на один. Вскоре "орлы" забили, но сделали это из положения вне игры. В середине тайма Каррерас все-таки вывел хозяев вперед, но еще до перерыва Порту отыгрался благодаря грубой ошибке Отаменди.
После отдыха Бенфика забила еще трижды. Сначала Ди Мария получил передачу на ход в штрафную, вышел на свидание с голкипером и пробил в дальний угол. Впоследствии Павлидис в касание замкнул прострел с правого фланга, а в конце матча все тот же Ди Мария реализовал пенальти.