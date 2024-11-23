Феерия списанного героя в видеообзоре матча Верона – Интер – 0:5
20:12 - Читати українською
Интер разгромил Верону (5:0) в рамках 13-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Хоакин Корреа 17’
Маркус Тюрам 22’
Маркус Тюрам 25’
Стефан де Врей 31’
Ян Биссек 41’
17’ Хоакин Корреа
22’ Маркус Тюрам
25’ Маркус Тюрам
31’ Стефан де Врей
41’ Ян Биссек
"Нерадзурри" пришлось играть без Лаутаро Мартинеса, подхватившего вирус. Симоне Индзаги дал шанс Хоакину Корреа, который классно играл у него в Лацио, а вот после перехода в Интер форвард сильно сдал.
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Однако сегодня аргентинец стал героем, вместе с Тюрамом, с которым они обменялись ассистами. Также Корреа записал в свой актив еще одну результативную передачу – на Биссека. Интер победил без сверхусилий и может спокойно готовиться к Лиге чемпионов, где играть с РБ Лейпциг.
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