Интер разгромил Верону (5:0) в рамках 13-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

"Нерадзурри" пришлось играть без Лаутаро Мартинеса, подхватившего вирус. Симоне Индзаги дал шанс Хоакину Корреа, который классно играл у него в Лацио, а вот после перехода в Интер форвард сильно сдал.

Интер за тайм уничтожил Верону – исторические 5:0, сенсационный дублер капитана забил гол и отдал два ассиста

Однако сегодня аргентинец стал героем, вместе с Тюрамом, с которым они обменялись ассистами. Также Корреа записал в свой актив еще одну результативную передачу – на Биссека. Интер победил без сверхусилий и может спокойно готовиться к Лиге чемпионов, где играть с РБ Лейпциг.