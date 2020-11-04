Феерия разъяренных мюнхенцев в видеообзоре матча Зальцбург – Бавария – 2:6
09:35 - Читати українською
Бавария раздавила Зальцбург в матче 3 тура Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор встречи.
завершено
66’ Масая Окугава
Жером Боатенг 79’
Лерой Сане 83’
Лукас Эрнандес 90+2’
66’ Масая Окугава
79’ Жером Боатенг
83’ Лерой Сане
90+2’ Лукас Эрнандес
Дерзкие австрийцы вышли вперед уже на 4 минуте игры, однако Бавария ответила двумя голами до перерыва. Левандовски реализовал пенальти, а защитник "быков" Кристенсен срезал мяч в собственные ворота.
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Зальцбург в середине второй половины сравнял счет, что очень не понравилось действующему победителю Лиги чемпионов. Бавария за 13 минут отгрузила сопернику четыре гола, оформив убедительную победу 6:2.
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