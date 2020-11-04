Дерзкие австрийцы вышли вперед уже на 4 минуте игры, однако Бавария ответила двумя голами до перерыва. Левандовски реализовал пенальти, а защитник "быков" Кристенсен срезал мяч в собственные ворота.

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Зальцбург в середине второй половины сравнял счет, что очень не понравилось действующему победителю Лиги чемпионов. Бавария за 13 минут отгрузила сопернику четыре гола, оформив убедительную победу 6:2.