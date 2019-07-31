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Феерия Мюллера в видеообзоре матча Audi Cup Бавария – Фенербахче – 6:1

07:30 110 Читати українською
Феерия Мюллера в видеообзоре матча Audi Cup Бавария – Фенербахче – 6:1
Радость мюнхенцев / твиттер Баварии

Мюнхенская Бавария разгромила турецкий Фенербахче в полуфинале товарищеского Audi Cup. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Audi Cup-2019

Бавария – Фенербахче – 6:1

Голы: Санчеш, 22, Горецка, 28, Мюллер, 31,44 (пен), 58, Коман, 40 – Крузе, 64

Бавария разбомбила Фенербахче – Мюллер стал неожиданным героем, оформив хет-трик, мюнхенцы вышли в финал Audi Cup

Санчеш в середине первого тайма открыл счет после передачи Тьягу Алькантары и ассиста на пустые ворота от Левандовски. Спустя 6 минут Коман создал гол для Леона Горецки, накрутив оппонента и идеально выкатив на 11-метровую отметку.

Далее фейлом отличился защитник, подарив мяч Томасу Мюллеру вместо того, чтобы просто выбить его. Потом забил Кингсли Коман, когда "круглый" отскочил к нему после очередной замечательной комбинации партнеров.

В конце первого тайма Левандовски заработал пенальти, который реализовал Мюллер – 5:0 до перерыва. Во втором тайме он же оформил хет-трик. Шестой гол получился очень эффектным: Зюле снова дал точный пас на 50 метров, а Томас с центра поля в два касания переиграл голкипера, вышедшего далеко из ворот. Гол престижа турков также забил немец – Крузе воспользовался ошибкой Горецки.

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