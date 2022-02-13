Лестер и Вест Хэм ярко поделили очки в 25 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Лондонцы открыли счет на 10-й минуте, когда Боуэн воспользовался длинным забросом Диопа. Лестер отыгрался перед свистком на перерыв – Тилеманс реализовал пенальти за игру рукой Крессвелла.

Тоттенхэм проиграл в третьем матче подряд, Ливерпуль минимально победил Бёрнли, Вест Хэм спас ничью с Лестером

На 58-й минуте Уэст Хэм пропустил еще раз. Барнс выполнил идеальный навес на голову Перейры. Окончательные 2:2 оформил Доусон, замкнув подачу того-таки Боуэна с углового. Правый вингер "молотов" провел очередной роскошный матч и не дает Андрею Ярмоленко надежд на регулярную игровую практику.