Феерия конкурента Ярмоленко в видеообзоре матча Лестер – Вест Хэм – 2:2
21:52 - Читати українською
Лестер и Вест Хэм ярко поделили очки в 25 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
45’ Юри Тилеманс
57’ Рикарду Перейра
Джаррод Боуэн 10’
Крейг Доусон 90+1’
10’ Джаррод Боуэн
45’ Юри Тилеманс
57’ Рикарду Перейра
90+1’ Крейг Доусон
Лондонцы открыли счет на 10-й минуте, когда Боуэн воспользовался длинным забросом Диопа. Лестер отыгрался перед свистком на перерыв – Тилеманс реализовал пенальти за игру рукой Крессвелла.
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На 58-й минуте Уэст Хэм пропустил еще раз. Барнс выполнил идеальный навес на голову Перейры. Окончательные 2:2 оформил Доусон, замкнув подачу того-таки Боуэна с углового. Правый вингер "молотов" провел очередной роскошный матч и не дает Андрею Ярмоленко надежд на регулярную игровую практику.
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