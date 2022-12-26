Арсенал уничтожил Норвич в матче 19 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.

"Канониры" к перерыву получили комфортное преимущество в два мяча. Сака идеально пробил в левый нижний угол, а на 44-й минуте Тирни удался бильярдный удар в правый.

Вест Хэм с Ярмоленко не смог перестрелять Саутгемптон, Арсенал растоптал Норвич, Тоттенхэм переехал Кристал Пэлас

После отдыха Сака оформил дубль. Ляказет получил возможность забить с пенальти, а окончательные 0:5 установил Смит-Роу, который заменил Мартинелли.