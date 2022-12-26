Феерия "канониров" в видеообзоре матча Норвич – Арсенал – 0:5
21:07 - Читати українською
Арсенал уничтожил Норвич в матче 19 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Букайо Сака 6’
Киран Тирни 44’
Букайо Сака 67’
Эмиль Смит-Роу 90+1’
6’ Букайо Сака
44’ Киран Тирни
67’ Букайо Сака
90+1’ Эмиль Смит-Роу
"Канониры" к перерыву получили комфортное преимущество в два мяча. Сака идеально пробил в левый нижний угол, а на 44-й минуте Тирни удался бильярдный удар в правый.
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После отдыха Сака оформил дубль. Ляказет получил возможность забить с пенальти, а окончательные 0:5 установил Смит-Роу, который заменил Мартинелли.
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