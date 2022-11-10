Феерия и рекорд кипера в серии пенальти в видеообзоре матча Ливерпуль – Дерби Каунти
12:22 - Читати українською
Ливерпуль в напряженной борьбе выбил Дерби Каунти (0:0, по пенальти 3:2) из 1/16 финала Кубка английской лиги. Смотрите видеообзор самых интересных моментов на Футбол 24.
осн. час ( 0 : 0 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
Мерсисайдцы вышли почти резервным составом. Несмотря на это, они преобладали и были ближе к голу, но все решалось в серии пенальти. Героем стал Куивин Келлехер, отразивший 3 из 5 ударов.
Де Дзерби выбил Зинченко из Кубка лиги, Манчестер Сити прошел Челси, Ливерпуль спасся по пенальти, Тоттенхэм вылетел.
В целом же ирландский кипер выиграл все 4 серии пенальти в Кубке лиги, в которых участвовал, и парировал 6 выстрелов – больше всего в истории Ливерпуля. Дерби Каунти в напряженной борьбе вылетел из турнира.
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