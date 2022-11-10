Ливерпуль в напряженной борьбе выбил Дерби Каунти (0:0, по пенальти 3:2) из 1/16 финала Кубка английской лиги. Смотрите видеообзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Мерсисайдцы вышли почти резервным составом. Несмотря на это, они преобладали и были ближе к голу, но все решалось в серии пенальти. Героем стал Куивин Келлехер, отразивший 3 из 5 ударов.

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