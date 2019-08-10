Феерия Фелиша в видеообзоре матча Атлетико – Ювентус – 2:1

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Динамо – Шахтер: победа имени игроков сборной Украины, провальные эксперименты и шоковая терапия перед матчем сезона
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Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ – как это былоУкраина — 10 авг 4001
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Вест Хэм – Манчестер Сити: Зинченко с рекордом АПЛ, беспомощные "молотки" на фоне чемпиона, VAR меняет английский футболАнглия — 10 авг 1563
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Вест Хэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ – как Зинченко установил рекорд АПЛАнглия — 10 авг 3840
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Экономные гранды, рекорды середняков и самый дорогой защитник мира – главное из трансферного окна лета-2019 в АПЛАнглия — 10 авг 427