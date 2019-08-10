Феерия Фелиша в видеообзоре матча Атлетико – Ювентус – 2:1

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Героем встречи стал летний новичок "матрасников" – Жоау Фелиш.

Роналду и Фелиш претендуют на приз лучшему португальскому игроку сезона, Фонсека – на титул лучшему тренера

Молодой португалец показал исключительные навыки бомбардира во время своих двух голов в ворота Ювентуса. А вот его звездный соотечественник Криштиану Роналду ничем особенным не отметился – единственный мяч туринцев в активе Сами Хедиры.

Атлетико добыл тяжелую победу, которая принесла вторую позицию в итоговой таблице Международного кубка чемпионов 2019 года.

Атлетико вырвал победу у Ювентуса – сенсационный Фелиш затмил Роналду