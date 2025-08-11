Барселона и Комо провели товарищеский поединок за Кубок Жоана Гампера (5:0). Видео забитых мячей и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Барселона открыла счет благодаря высокому прессингу. Защитник Комо ошибся с передачей, чем воспользовался Фермин Лопес – перехватил мяч и пробил без шансов для вратаря.

Барселона уничтожила команду Фабрегаса – Рашфорд не забил в пустые ворота, феерия Ямаля и Фермина

Ламин Ямаль стал настоящим кошмаром для обороны итальянцев, регулярно проходя свой фланг. Один из его рейдов завершился комбинацией: после сейва Бутеза де Йонг отбросил мяч Лопесу, и тот оформил дубль. На 38-й минуте Рашфорд ассистировал Рафинье, а уже через мгновение бразилец отблагодарил голевой передачей Ямалю. Сразу после перерыва Лопес вывел Ламина на удар, и он довел счет до 5:0.

