Старт поединка был за Вильярреалом, когда Кубо после удара Чуквуезе добил мяч в пустые ворота, а чуть позже отдал результативную передачу на Бакку. Однако, Кайоде, права на которого принадлежат Шахтеру, отыграл один гол, а после нереализованного пенальти от Бакки Ятабаре сравнял счет.

УЕФА выбрал претендентов на игрока недели в Лиге Европы – среди них обидчики Зари и украинского дуэта

Во второй половине Фойт снова вывел испанцев вперед после подачи Кубо с углового. Градель очень быстро снова выровнял положение классным ударом со штрафного. Концовка матча была за Вильярреалом, а точнее Пако Алькасером, который после выхода на замену оформил дубль за 4 минуты и принес победу своему клубу.

Таким образом, Вильярреал возглавил группу I благодаря лучшей разнице мячей (Маккаби Тель-Авив также одержал победу), а Сивасспор пока на дне турнирной таблицы.

Лига Европы: Брага переиграла АЕК с двумя украинцами, Селтик уступил Милану, голевое безумие в Вильярреале