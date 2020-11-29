Аталанта уступила Вероне в 9 туре Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Аталанта потеряла несколько хороших моментов до перерыва, а Верона сосредоточилась на защите собственных ворот. "Мастифы" отложили все самое интересное на вторую половину.

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Главным героем встречи стал португалец Мигель Велозу. Экс-полузащитник Динамо сначала реализовал пенальти, а на 83 минуте отдал тонкую передачу Дзакканьи – 0:2.