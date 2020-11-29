Феерическое выступление экс-звезды Динамо в видеообзоре матча Аталанта – Верона – 0:2
10:04 - Читати українською
Аталанта уступила Вероне в 9 туре Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
Мигель Велозу 60’
Маттиа Дзакканьи 83’
60’ Мигель Велозу
83’ Маттиа Дзакканьи
Аталанта потеряла несколько хороших моментов до перерыва, а Верона сосредоточилась на защите собственных ворот. "Мастифы" отложили все самое интересное на вторую половину.
Ювентус разделил очки с Беневенто и выдал худший старт за 19 лет, Аталанта без Малиновского уступила Вероне
Главным героем встречи стал португалец Мигель Велозу. Экс-полузащитник Динамо сначала реализовал пенальти, а на 83 минуте отдал тонкую передачу Дзакканьи – 0:2.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter