Торино принимал Лацио в рамках 6-го тура Серии А. Смотрите видео голов на Футбол 24.

Торино и Лацио подарили истинное наслаждение болельщикам, проведя поединок с 7-ю голами. До перерыва хозяева отличились дважды, на что римляне ответили одним голом.

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До окончания основного времени туринцы побеждали со счетом 3:2, но гости не собирались сдаваться. В добавленное время игроки Лацио умудрились организовать два мяча и вырвать победу в поединке.

После 6-ти туров Серии А Лацио расположился на 8-й строчке, Торино остался в зоне вылета – 19-е место.

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