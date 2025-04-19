Барселона переиграла Сельту (4:3) в 32 туре Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Каталонцы сумели пощекотать нервы своим фанатам в игре против "кельтов". Барселона забила первой, но очень быстро Борха Иглесиас восстановил равновесие в матче.

Барселона оформила камбэк, дожав Сельту в зрелищном матче с 7 голами – травма Левандовски, хет-трик Иглесиаса

Из-за проблем в обороне "кулес" позволили нападающему Сельты оформить свой первый хет-трик в Ла Лиге. Впрочем, "кельты" не удержали свое преимущество. Камбэк начал Ольмо, которого поддержал дублем Рафинья. В итоге Барселона победила со счетом 4:3.