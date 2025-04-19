Феерический камбэк команды Флика и первый хет-трик Иглесиаса в видеообзоре матча Барселона – Сельта – 4:3
22:18 - Читати українською
Барселона переиграла Сельту (4:3) в 32 туре Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
12’ Ферран Торрес
64’ Дани Ольмо
68’ Рафинья
90’ Рафинья
15’ Борха Иглесиас
52’ Борха Иглесиас
62’ Борха Иглесиас
12’ Ферран Торрес
15’ Борха Иглесиас
52’ Борха Иглесиас
62’ Борха Иглесиас
64’ Дани Ольмо
68’ Рафинья
90’ Рафинья
Каталонцы сумели пощекотать нервы своим фанатам в игре против "кельтов". Барселона забила первой, но очень быстро Борха Иглесиас восстановил равновесие в матче.
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Из-за проблем в обороне "кулес" позволили нападающему Сельты оформить свой первый хет-трик в Ла Лиге. Впрочем, "кельты" не удержали свое преимущество. Камбэк начал Ольмо, которого поддержал дублем Рафинья. В итоге Барселона победила со счетом 4:3.
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