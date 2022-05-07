Феерический камбек в видеообзоре матча Интер – Эмполи – 4:2
09:01 - Читати українською
Интер сумел победить Эмполи в 36-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
40’ Симоне Романьоли
45’ Лаутаро Мартинес
64’ Лаутаро Мартинес
90+4’ Алексис Санчес
Кристьян Асслани 28’
28’ Кристьян Асслани
40’ Симоне Романьоли
45’ Лаутаро Мартинес
64’ Лаутаро Мартинес
90+4’ Алексис Санчес
Гости неожиданно отличились дважды на старте, но к перерыву ситуация на табло была уже равная. Окрыленные камбеком игроки Интера добили визави, забив еще дважды во втором тайме.
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Финальный свисток зафиксировал победу "нерадзурри" со счетом 4:2. Они набрали 78 очков и хотя бы временно возглавили Серию А. Милан отстает на одно очко и свой матч 36-го тура проведет завтра в Вероне. Эмполи же остался на четырнадцатой строчке.
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