Интер сумел победить Эмполи в 36-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Гости неожиданно отличились дважды на старте, но к перерыву ситуация на табло была уже равная. Окрыленные камбеком игроки Интера добили визави, забив еще дважды во втором тайме.

Интер устроил зрелищный камбек против Эмполи и вернулся на вершину Серии А – чемпионские качели продолжаются