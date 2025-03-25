Сборная Англии разгромила Латвию (3:0) во втором туре отбора на чемпионат мира 2026. Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Англичане ожидаемо доминировали на поле на протяжении большей части встречи. В первые 30 минут счет должен был быть разгромным, однако хозяева растрачивали свои моменты. Тем не менее, команда Тухеля ушла на перерыв с минимальным преимуществом. На 38-й минуте Джеймс отметился великолепным голом со штрафного, который стал для него дебютным за национальную команду.

Англия разгромила Латвию во втором подряд матче под руководством Тухеля

На 68-й минуте Харри Кейн удвоил преимущество англичан, а на 75-й минуте Эзе Эберечи установил окончательный счет.

Напомним, сборная Англии возглавляет группу К квалификации на чемпионат мира 2026, имея 6 очков после двух матчей.

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