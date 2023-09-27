Лучшим тренером 8-го тура признан наставник Кривбасса Юрий Вернидуб, сообщает официальный сайт УПЛ.

Кривбасс в волевом стиле разбил Ворсклу и обогнал Шахтер на вершине таблицы УПЛ – легионер Вернидуба делает разницу

57-летний специалист опередил в голосовании Виталия Пономарева (Рух), Романа Григорчука (Черноморец) и Юрия Максимова (СК Днепр-1).

Награду же самого полезного игрока получил полузащитник Динамо Владимир Бражко. Ему удалось обойти Олега Кожушко (Кривбасс), Богдана Слюбыка (Рух) и Эмиля Мустафаева (Полесье).

Напомним, Кривбасс на выезде разбил Ворсклу (1:4), а Динамо одолело ЛНЗ (4:2) – Бражко записал себе в актив гол (который стал дебютным за киевлян) и отдал ассист. К слову, беспроигрышная серия команды Вернидуба увеличилась до семи матчей.

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