"Шмели" открыли счет в дебюте второго тайма. Красивая комбинация дортмундцев завершилась точным ударом Джованни Рейны с линии штрафной.

Бавария выиграла 12:0 в матче Кубка Германии – это не рекордный погром в истории клуба

Гости отыгрались 12 минут спустя: Гейгер бросил Кристофа Баумгартнера в прорыв, а тот переиграл Кобеля в ближнем бою. Далее Джуд Беллингем классно сыграл на подборе и с лета пробил точно в дальний угол. Но на 90-й Мунас Даббур замкнул дальнюю штангу после углового в исполнении Руди. Однако, через минуту эпичная атака "шмелей" с несколькими сэйвами Баумана таки завершилась точным добиванием Эрлинга Холанда.

Боруссия Д благодаря голу Холанда на последних минутах вырвала победу у Хоффенхайма