Бывший тренер Руха Иван Федык имеет не один вариант продолжения карьеры за пределами Украины.

34-летний специалист получил предложения по поводу трудоустройства от различных команд Португалии, Китая и Казахстана, сообщает Meta-ratings.

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Впрочем, Федык еще может остаться в Рухе. Новый наставник львовян Леонид Кучук готов взять Ивана в свой тренерский штаб. Сам Федык взял время на размышление, но в лагере "желто-черных" с момента отставки он еще не появлялся.

Напомним, Федык возглавлял Рух с июля прошлого года по август 2021-го. В двух стартовых турах нового сезона УПЛ львовяне проиграли, а потому тренер был отправлен в отставку.

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