Главный тренер Руха Иван Федык пока не слишком озабочен будущим усилением львовского клуба.

"Если откровенно, то впервые об этом слышу. И не только потому, что прессу стараюсь не читать, а инсайды комментировать не собираюсь.

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Сейчас для меня самое главное – качественно подготовить футболистов Руха к заключительному поединку первой части сезона", – цитирует Федыка Meta-ratings.com.ua.

По информации СМИ, президент львовского клуба смог убедить 35-летнего экс-форварда сборной Украины, который находится в статусе свободного агента, присоединиться к лагерю "желто-черных". Напомним, после 12-ти туров УПЛ Рух остается на дне турнирной табици с 6-ю очками.

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