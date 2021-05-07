"Поздравляю команду с победой и добытыми тремя очками. Завтра уже отправляемся на заключительный матч сезона в Днепр. Я бы не сказал, что первый тайм был лучшим в нашем исполнении в этом сезоне. Забили быстрый мяч и это нам помогло в том, как складывался первый тайм и поединок в целом. После перерыва уже играли по результату.

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Ребята хорошо работают на тренировках и нет ничего удивительного в том, что они набирают хорошую форму. Не могу сказать, что предыдущие матчи мы провели плохо. Думаю, наши последние результаты закономерны. Даем шанс и возможность молодым футболистам почувствовать атмосферу. Все они должны понимать, что место в основной команде нужно заслужить. Просто так никто в нашу команду не попадет.

Действительно, когда результат не давит, играть легче. На поле команда действовала более спокойно. Нам нужно получать три очка в каждом матче, поэтому не нужно находить особых слов, чтобы мотивировать футболистов", – поделился Федык в комментарии официальному сайту Руха.

Напомним, львовяне разбили Олимпик (3:0) и набрали 27 очков, что позволило остаться на 10 месте турнирной таблицы.

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