Львовский Рух попрощался с Иваном Федыком и остался без главного тренера.

Львовский клуб и 34-летний специалист разорвали соглашение о сотрудничестве по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт Руха.

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Отмечается, что Ивану Федыку предложили должность в структуре клуба. Уже бывший наставник команды должен дать свой ответ позже.

Напомним, Федык официально стал главным тренером в июне 2020-го. Под его руководством команда успешно завершила сезон в Первой лиге, впервые в своей истории квалифицировавшись в УПЛ. Прошлую кампанию в элите Рух завершил на итоговом 10-м месте.

К слову, нынешний сезон "желто-черные" начали неудачно. В первом туре Рух уступил Металлисту 1925, а через неделю потерпел поражение от Ворсклы. Уже 7-го августа львовяне проведут поединок третьего тура – против Вереса.

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