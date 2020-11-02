"Было больше борьбы, чем игры. Знали, что будем играть на таком поле, с него куски вырываются. Думаю, что ничейный результат закономерен.

Битва аутсайдеров в видеообзоре матча Минай – Рух

Мы старались играть в свой футбол, но поле не полили перед игрой – знаю почему. И само качество поля не позволяло себя спокойно чувствовать. В любой момент шипы вырывали газон.

Дерби между Рухом и Минаем идет еще с Первой лиги. Думаю, что каждая встреча между этими командами будет принципиальной. Будем делать все, чтобы победа случилась в следующем туре", – сказал Федык на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Минай после 8-ми туров занимает в турнирной таблице УПЛ двенадцатую строчку, Рух опустился на последнее место.

Минай расписал ничью с Рухом – львовяне не знают побед в девяти матчах подряд