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Федоренко: У Динамо не было недооценки Львова

18:14 62 Читати українською
Федоренко: У Динамо не было недооценки Львова
Динамо / ФК Динамо Киев

Экс-хавбек Шахтера и Днепра Николай Федоренко прокомментировал поражение Динамо от Львова (0:1).

"Что бы ни говорили, а на таком уровне недооценки нет. Дело в другом. Как сказал Юрий Бакалов, он выстроил игру от обороны. Автобус, два автобуса или три – это уже их дело. Но факт остается фактом: Львов забил мяч и повел в счете.

"Шахтар також може сказати, що Динамо грає в антифутбол". Сенсаційний Львів, або Чому Хацкевич досі не подав у відставку

Все видели, как львовянин Тейлор оббежал защитника Шабанова, словно стоячего. А ведь у классного игрока обороны должна быть скорость, чтобы не позволить сопернику разгуляться у своих ворот. Считаю, что у команды такого высокого уровня, как Динамо, защитники должны быть более скоростные и более квалифицированные", – сказал Федоренко Спорт-Экспресс.

Динамо – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча

Украина13 тур

Динамо Киев - Львов: Воскресенье 28 октября 2018

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 1
Львов
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Динамо Киев Динамо Киев Львов Львов Динамо Киев - Львов Николай Федоренко
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