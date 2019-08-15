Федорчук высоко оценил шансы Мариуполя пройти АЗ в квалификации Лиги Европы

Полузащитник Мариуполя Валерий Федорчук поделился ожиданиями от ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы против АЗ.

"Учитывая то, что первую встречу мы сыграли 0:0, у нас есть большой шанс пройти дальше. Нам всем этого хочется и даже есть легкое волнение. Но оно как раз доказывает то, что мы сосредоточены на матче. Мы мечтаем о том, чтобы пройти дальше.

АЗ – Мариуполь: анонс матча квалификации Лиги Европы

Я играл в чемпионате Латвии полгода и там практически 80% полей с искусственным покрытием. Поэтому у меня никаких проблем в этом вопросе нет.

Нам нужно выходить на поле с мыслями, как победить эту команду. То, что они не пропустили еще ни одного мяча, лишний раз подтверждает, что АЗ – хорошая команда. Если мы выйдем на игру с настроением забить гол, то у нас, думаю, все получится", – цитирует Федорчука официальный сайт Мариуполя.

АЗ – Мариуполь: поединок Лиги Европы официально перенесен в другой город

Поединок 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором Мариуполь встретится с АЗ состоится сегодня, 15 августа, начало – в 21:30. Первая встреча закончилась вничью – 0:0.