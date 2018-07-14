Федорчук: В Латвии Скрипник столкнется с некоторыми моментами, которых раньше в его карьере не было

Украинский футболист Валерий Федорчук рассказал, почему решил покинуть латвийскую Ригу.

"Расторгли контракт по моей инициативе, хотя соглашение было еще действительным до ноября. Попросил клуб пойти мне навстречу, чтобы завершить выступления в Риге. Не хотелось бы углубляться в причины этого. Но мне кажется, что наш чемпионат даже сейчас сильнее латвийского первенства.

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Однако я не жалею, что играл в Риге. Все равно это тоже опыт, который надо правильно оценить, сделать выводы, чтобы в будущем в карьере или даже после нее помогло в других ситуациях. Ни в коем случае не жалею об этом этапе.

Увидел то, что не видел раньше в футбольном плане. Некоторые моменты откровенно удивили. Не думал, что еще такое в футболе бывает. Но все равно это опыт и самое главное, была игровая практика. Спасибо Риге, что они поняли меня, мы нормально разошлись и сейчас, когда в Европе открыто трансферное окно, могу перейти в новую команду.

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Успел познакомиться с Скрыпником, пожелал ему удачи. Рассказал, что после Германии он столкнется с некоторыми моментами, которых раньше в его карьере не было. Но все равно чемпионат Латвии прогрессирует и добавляет", – подытожил Федорчук zbirna сom.