toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
БЕЛЬГИЯ - АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Федорчук: В Латвии Скрипник столкнется с некоторыми моментами, которых раньше в его карьере не было

12:43 26 Читати українською
Федорчук: В Латвии Скрипник столкнется с некоторыми моментами, которых раньше в его карьере не было
Валерий Федорчук / Фото: ФК Динамо Киев

Украинский футболист Валерий Федорчук рассказал, почему решил покинуть латвийскую Ригу.

"Расторгли контракт по моей инициативе, хотя соглашение было еще действительным до ноября. Попросил клуб пойти мне навстречу, чтобы завершить выступления в Риге. Не хотелось бы углубляться в причины этого. Но мне кажется, что наш чемпионат даже сейчас сильнее латвийского первенства.

Федорчук и Загинайлов покинули Ригу

Однако я не жалею, что играл в Риге. Все равно это тоже опыт, который надо правильно оценить, сделать выводы, чтобы в будущем в карьере или даже после нее помогло в других ситуациях. Ни в коем случае не жалею об этом этапе.

Увидел то, что не видел раньше в футбольном плане. Некоторые моменты откровенно удивили. Не думал, что еще такое в футболе бывает. Но все равно это опыт и самое главное, была игровая практика. Спасибо Риге, что они поняли меня, мы нормально разошлись и сейчас, когда в Европе открыто трансферное окно, могу перейти в новую команду.

Скрипник возглавил Ригу

Успел познакомиться с Скрыпником, пожелал ему удачи. Рассказал, что после Германии он столкнется с некоторыми моментами, которых раньше в его карьере не было. Но все равно чемпионат Латвии прогрессирует и добавляет", – подытожил Федорчук zbirna сom.

Теги
Мир Валерий Федорчук Валерий Федорчук Виктор Скрипник Виктор Скрипник Рига Рига
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
50
мин
Бельгия
17:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук