"О козырях Руха рассказывать не буду. Мы отдаем себе отчет, с какой командой нам предстоит сыграть. Разбираем соперника в обычном режиме, готовимся, изучаем те возможности, за счет которых можно сыграть в Киеве.

Де Дзерби: После побед над Интером и Шерифом для Шахтера откроются все двери

По своему опыту могу сказать, что в матчах с грандами украинского футбола очень важна самоотдача, концентрация каждого футболиста. Важно иметь терпение – когда у тебя пульс на отметке 170-180 ударов, нужно не выключать голову. Ну и конечно навязать борьбу, свою игру. Только командные действия помогут добиться положительного результата.

У Шахтера Де Дзерби интересная структура игры, интересная тактика. Много авантюр, коротких передач в середине поля. У нас в УПЛ пока не используют эти ошибки, потому что видно, что Шахтер пока не адаптировался к этой схеме на все 100 процентов. Для нас это также шанс – Шахтер на пути своего становления показывает что-то новое в украинском футболе. Нам интересно испытать свои силы на фоне такого соперника с такой игровой идеей.

Мы все понимаем уровень ответственности, все сконцентрированы на предстоящем матче. Шахтер – фаворит матча с Рухом, но в футболе все может быть. Мы хотим играть и добиваться результата", – сказал Федорчук в комментарии UA-Football.

Напомним, поединок между Шахтером и Рухом состоится в субботу, 20 ноября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 17.00.

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