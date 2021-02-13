"Думаю, больше правоты в словах клуба. Колосу невыгоден этот скандал. Если они его озвучили и вынесли на публику – это говорит о риске для их репутации. В то же время Селезнев ничего не теряет, потому что он не был безупречным на протяжении своей карьеры. У него были проблемы с весом и режимом. В том же Арсенале, где он начинал.

"Что вы все из меня мальчика делаете?": Селезнев отреагировал на исчезновение своей фамилии из заявки Колоса

Клубы, которые подписывают таких футболистов... Помните, как Маркевич пригласил Рикуна в Металлист и там были скандалы? А Гаскойн, что в Англии вытворял? В каждой команде на определенном этапе есть свой Гаскойн. Сейчас меньше историй, связанных с употреблением алкоголя, чем было в 70-80 годах. Но в те времена практически в каждой команде было по 2-3 закодированных футболиста. И это делалось не для того, чтобы они хорошо играли, а чтобы не пили. В Динамо выступали когда-то братья Маковские, которых кодировали не один раз.

Плохо, что Колос сознательно пошел на подписание Селезнева, зная все риски. А Евгений пытается сейчас из этого скандала взять какие-то дивиденды. Клуб молчит, а Селезнев говорит. Мне кажется, если бы он меньше болтал – было бы лучше для него и для Колоса. Чем меньше вспоминают о футболисте в таком контексте, тем лучше. Но он пошел в атаку. Думаю, это попытка уйти от ответственности, "отбелить" себя. Но в словах Селезнева больше пафоса.

Среди тренеров есть такая практика: если футболист играет, то тренер закрывает глаза на многие вещи. И Лобановский так делал. Он прекрасно знал, кто нарушает режим. Но наказывал Валерий Васильевич всегда только тех, кто не тянул по игре и не режимил. А тех, кто мог принять алкоголь, но приносил пользу клубу, он прощал.

Вопрос же не в том, что Селезнев выпивает. Выполняет ли он тот объем работы, который от него требуют? Есть ли у него необходимый энергетический и функциональный потенциал? А его нет. Так же, как и у его "близнеца", который играет в другой команде. Милевский – брат-2 Селезнева. Есть футболисты, которые выпивали больше, чем Селезнев и Милевский вместе взятые. Но они играли до 40 лет.

Он слишком самоуверен. Ранее это ему помогало на поле, сейчас – мешает. Мне кажется, Селезнев думает, что он сильнее Роналду. И это его проблема. Если бы Колос заявил, что отчисляет Селезнева за то, что он не тянет и нарушает режим, тогда у Евгения не было бы никаких аргументов. Если у Селезнева отобрать право на пробитие 11-метровых – раз, и нет нападающего.

Сможет ли Евгений найти клуб в Украине? Сомневаюсь. В УПЛ – точно нет. Должна быть этическая солидарность между тренерами и клубами. Тем более после скандала. Максимум для Селезнева – Беларусь или Казахстан.

Если кто-то берет Селезнева и Милевского, то портит карьеру другому игроку. Это преступление. А те, кто это делают, – преступники. Ведь они занимают чье-то место. Позицию молодого и перспективного футболиста. Если брать в команду таких "опытных" – тогда не будет неопытных. А если нет неопытных, никогда не будет опытных. Не нужно брать Селезнева и Милевского – пригласите игроков с другой фамилией, но которым по 19-20 лет. Не превращайте футбол в стадо пенсионеров. Отыграл – и "до свидос". Тогда будет развитие", – сказал Федорчук в комментарии изданию Footboom.

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