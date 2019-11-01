Федорчук раскритиковал подготовку Шахтера и отдал должное Михайличенко

Известный украинский тренер Олег Федорчук проанализировал последние успехи и неудачи лидеров украинского футбола – Динамо и Шахтера – и поделился впечатлениями от кубкового матча этих команд.

"Шахтер не смог победить в трех матчах подряд. Последние результаты чемпиона Украины – это следствие подготовки команды к сезонам через приобретение формы благодаря игровым матчам. Такой метод используют европейские команды. Но проблема в том, что удержать игровую форму команды долго не удается. Для успешного использование этой системы нужно иметь ротацию, больше матчей, сильный чемпионат, интенсивные поединки, качественную работу на трансферном рынке. Всех этих факторов у Шахтера просто нет. Поэтому такие спады не являются чем-то особенным или странным. Последствия подобной подготовки дают о себе знать уже не первый сезон. Похожие проблемы были и у Луческу, когда осенью Шахтер буквально останавливался.

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Но надо отдать должное Динамо, которое победило дончан в поединке Кубка Украины. Подопечные Михайличенко провели сильный матч. Высоко встречали соперника, не давая ему возможности играть в привычный футбол. Сейчас у Динамо есть выбор в атаке. Поэтому тренерский штаб может рассчитывать на усиление игры команды благодаря заменам. Де Пена вышел на поле и сразу помог команде. Отдельно похвалил бы Беседина, который выполнил много черновой работы. Артем работал в отборе, несколько раз "обокрал" защитников соперника, не давал им возможности начинать атаки.

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Перед матчем были опасения, что отсутствие двух динамовских защитников, Никиты Бурды и Тамаша Кадара, а также вратаря Дениса Бойко, может иметь негативные последствия. Но Денис Попов ничего не испортил. Наоборот – стал героем матча.

Поединок был непростой для арбитража – два удаления, много желтых карточек, столкновения, борьба на каждом метре футбольного поля. У обеих команд остались претензии к работе Виктора Копиевского. Я думаю, что арбитр судил беспристрастно, но его профессиональный уровень не соответствовал уровню матча. Теперь Динамо – фаворит Кубка Украины. Но это такой турнир, где все может измениться в одном матче", – рассказал Федорчук изданию Gazeta.ua.

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