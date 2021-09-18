Известный украинский тренер Олег Федорчук удивлен успехами александрийцев, однако в матче с Динамо не оставляет им ни малейших шансов.

"Динамо может потерять очки только по своей вине. Подопечные Луческу набрали хороший ход и заслуженно лидируют в чемпионате.

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Что касается Александрии, то команда удивила не только специалистов, но и саму себя, оказавшись на четвертом месте. До матча Десны с Рухом александрийцы вообще были третьими.

Находиться на такой высокой позиции команде, из которой в летнее межсезонье ушли ведущие игроки – это нонсенс для украинского футбола. Однако подопечные Гуры хорошо смотрятся, особенно в играх с лидерами. "Горожане" обыгрывали Шахтер и Зарю, по-этому Динамо будет серьезно настраиваться на этот поединок. Думаю, шансов у Александрии не будет", – сказал Федорчук в комментарии FootBoom.

Напомним, поединок между Динамо и Александрией состоится уже сегодня, 18 сентября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30.

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