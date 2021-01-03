"С президентом Таврии Эдуардом Репилевским и мэром Новой Каховки Владимир Коваленко, который занимается Энергией, мы давно знакомы. Они не пропускают матчей Энергии, мы часто общались и обсуждали футбольные события. И на самом деле впервые вариант объединить усилия и возглавить Таврию мне озвучили еще прошлым летом.

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Хотя на тот момент я считал нужным оставаться в Энергии, где как раз пробивались в стартовый состав сразу несколько молодых и перспективных игроков, в душе я не сомневался, что мы вернемся к этому разговору. Так и получилось.

У нас есть желание финишировать не ниже второй позиции, будет очень трудно, учитывая конкуренцию со стороны Кривбасса, запорожского Металлурга и других команд, многие из которых могут до неузнаваемости измениться за время зимнего перерыва.

Но гораздо важнее, чтобы на время аттестации мы по всем параметрам соответствовали желаемому уровню, иначе и турнирный результат не поможет. Все, что происходит сейчас, делается, чтобы обе команды стали сильнее, а в нашем регионе появилась команда Первой лиги.

Для меня это интересный новый вызов, есть возможность создавать команду под задачи. Этого не хватало раньше, потому что мы же не ставили задач в чемпионате, а занимались подготовкой молодых футболистов в Энергии", – поделился Федорчук в интервью Sportarena.

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