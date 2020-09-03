"Как присоединился к Руху? Мне позвонил Игорь Дедышин. Я приехал во Львов, мы с ним встретились. Разговор получился долгим и основательным. По его итогам пожали друг другу руки и обо всем договорились. Меня все устраивает в Рухе.

Рух подписал Федорчука

Любой команде есть куда расти. Нашей также. По моему мнению, самое главное для нас сейчас – перестроиться в плане менталитета. Понять, что между УПЛ и Первой лигой очень большая разница. И эта разница, прежде всего, в плане мышления. Чем быстрее это сделаем, тем быстрее придут результаты", – рассказал Федорчук в комментарии официальному сайту УПЛ.

Ранее Федорчук защищал цвета Львова и Карпат. Также он выступал за Кривбасс, Днепр, Волынь, Динамо, Верес, латвийскую Ригу и Мариуполь. В прошлом сезоне Валерий провел 27 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

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