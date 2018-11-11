toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАНЧЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ДИНАМО КИЕВ - МАРИУПОЛЬ ВОРСКЛА - ШАХТЕР МИЛАН - ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - БЕТИС

Федорчук: Не хватило концентрации, счет на табло

21:11 26 Читати українською
Федорчук: Не хватило концентрации, счет на табло
Валерий Федорчук (справа) / Фото: Футбол 24

Хавбек Мариуполя Валерий Федорчук прокомментировал разгромное поражение азовцев в матче против Динамо.

"Мы неплохо начали, у нас были неплохие предпосылки, чтобы забить гол. Думаю, эту игру мы проиграли за счет своих ошибок в ситуациях, где ошибаться нельзя. Не хватило концентрации, счет на табло.

Динамо – Мариуполь – 4:0 – видео голов и обзор матча

Мы стараемся играть в футбол, не закрываться. Уважаем Динамо, но хотим играть не то, чтобы в открытый футбол, хотим владеть мячом, держать его постоянно быть с ним. Но класс Динамо сказался на игре, счёте.

Не скажу, что мы проиграли без шансов. Думаю, даже владение мячом было где-то поровну. Просто трудно говорить, мы настраивались сегодня отобрать очки, хотели победить. К сожалению, играем неплохо, это чувствуется, но пока счет не в нашу пользу", – сказал Федорчук в эфире FootballHub.

Динамо – Мариуполь: Шапаренко, Вербич и Цыганков снова феерят, но не все так просто

Украина15 тур

Динамо Киев - Мариуполь: Воскресенье 11 ноября 2018

Динамо Киев
Матч окончен
4 : 0
Мариуполь
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Мариуполь Валерий Федорчук Валерий Федорчук Мариуполь Мариуполь
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
мин
Монако
22:00
Пари Сен-Жермен
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук