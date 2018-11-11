Федорчук: Не хватило концентрации, счет на табло

Хавбек Мариуполя Валерий Федорчук прокомментировал разгромное поражение азовцев в матче против Динамо.

"Мы неплохо начали, у нас были неплохие предпосылки, чтобы забить гол. Думаю, эту игру мы проиграли за счет своих ошибок в ситуациях, где ошибаться нельзя. Не хватило концентрации, счет на табло.

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Мы стараемся играть в футбол, не закрываться. Уважаем Динамо, но хотим играть не то, чтобы в открытый футбол, хотим владеть мячом, держать его постоянно быть с ним. Но класс Динамо сказался на игре, счёте.

Не скажу, что мы проиграли без шансов. Думаю, даже владение мячом было где-то поровну. Просто трудно говорить, мы настраивались сегодня отобрать очки, хотели победить. К сожалению, играем неплохо, это чувствуется, но пока счет не в нашу пользу", – сказал Федорчук в эфире FootballHub.

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